Sivil Toplum Kuruluşlarından çağrı: Gençler ve aileler sabah namazında buluşuyor

Türkiye, bir kez daha felaketlerle mücadele edilen günlerde birlik ve beraberlik mesajı verecek. Milyonlarca vatandaş, 10 Eylül Pazar günü sabah namazında bir araya gelecek. Böylelikle yurdun dört bir yanındaki camiler, gençler ve ailelerin buluşma noktası olacak...



STK'LARDAN SABAH NAMAZI DAVETİ



Büyük buluşma, Sivil Toplum Kuruluşlarının çağrısıyla düzenleniyor. 81 ildeki vatandaşlara çağrı yapan STK'lar, sabah namazına davette bulundu.

DEPREMZEDELER UNUTULMUYOR



Son yıllarda Avrupa'da hedef alınan Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif eylemler, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler için vatandaşlar sabah namazında ellerini semaya kaldıracak.

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN ÖĞRENCİLERE DUA EDİLECEK



Öte yandan yurt içi, sınır ve sınır ötesinde terörle mücadelesini sürdüren Mehmetçik de dualarda yer alacak. Aynı zamanda tüm dünyadaki mazlumlar da unutulmayacak. Önümüzdeki hafta açılacak olan okullar için de öğrencilerin başarılı bir eğitim yılı geçirmeleri için dualar edilecek.

ÇAĞRIDA BULUNAN STK'LAR



Cihannüma, AGD, İHH, Memur-Sen, Önder, Tügva ve YediHilal'in öncülüğünde programa destek veren diğer STK'lar şöyle; Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, Deniz Feneri, Diyanet Vakfı, Ensar Vakfı, ESAM, FEDAV, İlim Yayma Cemiyeti, İlim Yayma Vakfı, Medeniyet Derneği, Mehir Vakfı, MTTB, MÜSİAD, Sadakataşı, Safa Vakfı, Sağlık ve Medeniyet Derneği, TGSP, UDEF, VEFADER, Yavuz Selim Vakfı, Yeni Dünya Vakfı.