Sivas'ta sağanak: Caddeler göle döndü
Kaynak: İHA
Sivas'ta gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle caddeleri su bastı, araçlar su birikintilerinin içinde ilerlemekte güçlük çekti.
Sivas'ta gece saatlerinde etkisi artıran sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kısa süreli etkili olan şiddetli yağış nedeniyle caddeler göle döndü, araçlar su birikintilerinin içinde ilerlemekte güçlük çekti.
Zemin katta bulunan bazı iş yerleri ve evleri su bastı. Ekipler su baskını yaşanan yerlerde çalışma başlattı.
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