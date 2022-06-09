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09 Haziran 2022 Perşembe 00:58:00 - Güncelleme:09 Haziran 2022 Perşembe 00:58:00

Sivas'ta sağanak: Caddeler göle döndü

Kaynak: İHA

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Sivas'ta gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle caddeleri su bastı, araçlar su birikintilerinin içinde ilerlemekte güçlük çekti.

Sivas'ta gece saatlerinde etkisi artıran sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kısa süreli etkili olan şiddetli yağış nedeniyle caddeler göle döndü, araçlar su birikintilerinin içinde ilerlemekte güçlük çekti.

Zemin katta bulunan bazı iş yerleri ve evleri su bastı. Ekipler su baskını yaşanan yerlerde çalışma başlattı.

Etiketler : sivas sağanak cadde
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