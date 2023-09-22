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Sivas'ta hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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22 Eylül 2023 Cuma 17:14:00 - Güncelleme:22 Eylül 2023 Cuma 17:14:00

Sivas'ta hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kaynak: AA

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Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Alternatif Başlık 0andı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan H.Y'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Etiketler : fetö fetö firarisi fetö tutuklama
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