22 Eylül 2023 Cuma 17:14:00 - Güncelleme:22 Eylül 2023 Cuma 17:14:00
Sivas'ta hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kaynak: AA
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Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Alternatif Başlık 0andı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan H.Y'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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