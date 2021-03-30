‘Site devletleri'ne devlet müdahalesi

Tuzla'da 250 dairelik lüks sitede, geçici site yönetiminin daire sakinlerine yaptığı kanun dışı uygulamaların ardından devlet harekete geçiyor. AKŞAM'a konuşan Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı, konunun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya intikal ettiğini belirterek önümüzdeki günlerde devletin mafyatik site yönetimlerine savaş açılabileceğini belirtti. Sandalcı, "İlerleyen günlerde bu çarpıklığa karşı tüm Türkiye'de operasyonlar gündeme gelebilir" diyerek şöyle konuştu:

"Yönetime gelen kişiler, asıl mesleklerini bırakıp, siteden ayrılmaz oluyor. İhtiyaç ve beklenti dışı ilave-lüks iş ve işlemler için kendi ekibi olan basit bazen de sahte temsil-vekalet belgesiyle seçilen temsilcilere kâğıt üzerinden karar aldırtan yöneticiler, malikleri borçlandırıyor. Malik mahkemeye başvuruyor ancak konuya hâkim olmayan avukatlar genel hükümler üzerinden davaya dahil olunca bir sonuç alınamıyor. Davalar yıllarca sürüyor, rantçı nemalanıyor."

Sandalcı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sitelerdeki usulsüzlükleri anlattı.

OPERASYONLAR GÜNDEMDE

"İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt'ta, sitelerdeki güvenlikler denetlendi. Yönetimler maalesef bilgisiz, eğitimsiz kişi ve kurulların elinde. Nerdeyse bu kurullar oralara çöreklenmiş ve vergi toplar gibi aidat topluyorlar. Cezai işlemler uygulandı. 13 tane site yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldı. Önümüzdeki günlerde tüm Türkiye'de bu tarz uygulamalar olabilir."

EVLERİN DEĞERİ DE DÜŞÜYOR

"Sitelerde iyi-kötü yönetici değil; mevzuata uygun davranan ya da davranmayan yönetici vardır" diyen Sandalcı şöyle devam etti: "Mevzuata uygun uygulama ve yönetim yapan yöneticilerle hem sakinlerin huzuru olur hem de sitelerin değeri artar. Aksini yapan siteler "esir kampı" olarak anılır. Orada kira fiyatları ve emlak değeri düşer. Mevzuatın uygulanmadığı sitelerde kaos, kaos olan yerde usulsüzlük, usulsüzlük olan yerde uyuşmazlık oluşur, bu oluşum kısır döngüye dönüşür."

AKŞAM 24 MART'TA USULSÜZLÜKLERİ MANŞET YAPMIŞTI

Sitelerde yaşanan usulsüz uygulamaları AKŞAM 24 Mart'taki nüshasında manşetine taşımıştı. En son Tuzla'daki 250 dairelik lüks bir sitede 'Asgari ücret cezası' adı altında toplanan paralar site sakinlerini isyan ettirmişti.