  • BIST
    1392.57
  • Dolar
    8,2607
  • Euro
    9,7606
  • Altın
    452,7320
İstanbul
5 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
‘Site devletleri'ne devlet müdahalesi
Süveyş'e alternatif rota! Çin'den Londra'ya en hızlı yol orta koridor
İstanbul'da DHKP/C operasyonu! Türkiye sorumlusu İstanbul'da yakalandı
Virüse karşı en güçlü kalkan: doğru beslenme
Hareketsizlik kalın bağırsak kanserini tetikliyor
BEBEK BAKIMINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
Günlük Burç Yorumları
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs genelgesi
MEB: Yüz yüze eğitimle ilgili uygulamalar aynı şekilde devam edecek
ABD Başkanı Biden, aşı programını hızlandırdı
Koronavirüste korkutan artış: 32 bin 404 yeni vaka
Risk haritası güncellendi
Kırmızı kategorideki illerde hafta sonu kısıtlama uygulanacak
Pakistan ile Türk şirketi arasında 33,46 milyon dolarlık gemi inşası anlaşması
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Şule Çet davasında bozma istedi
Turşu fabrikasında skandal! Çıplak ayaklarıyla girdi
Türkiye-Letonya maçına yarın seyirci alınmayacak
Başkan Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı
Süveyş Kanalı 6 günlük aradan sonra deniz trafiğine açıldı
Emre Belözoğlu: Hayalim bu ülkenin yetiştirdiği en büyük teknik adamlardan olmak
"Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında hiçbir fark yoktur"
Türkiye'ye geliyorlar!
Platin Webinar'da İlham Veren Kadınlar buluşuyor
Pars İzci'de heyecanlandıran gelişme
30 Mart 2021 Salı 08:30:00 - Güncelleme:30 Mart 2021 Salı 08:30:00

‘Site devletleri'ne devlet müdahalesi

ABONE OL

Sitelerde keyfiyete devlet 'dur' diyecek. Lüks sitelerde kanun dışı uygulamalar vatandaşı isyan ettirdi. Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Sandalcı, konunun İçişleri Bakanı Soylu'ya intikal ettiğini belirterek “Mafyatik yönetimlerle ilgili operasyonlar olabilir' dedi.

Tuzla'da 250 dairelik lüks sitede, geçici site yönetiminin daire sakinlerine yaptığı kanun dışı uygulamaların ardından devlet harekete geçiyor. AKŞAM'a konuşan Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı, konunun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya intikal ettiğini belirterek önümüzdeki günlerde devletin mafyatik site yönetimlerine savaş açılabileceğini belirtti. Sandalcı, "İlerleyen günlerde bu çarpıklığa karşı tüm Türkiye'de operasyonlar gündeme gelebilir" diyerek şöyle konuştu:

"Yönetime gelen kişiler, asıl mesleklerini bırakıp, siteden ayrılmaz oluyor. İhtiyaç ve beklenti dışı ilave-lüks iş ve işlemler için kendi ekibi olan basit bazen de sahte temsil-vekalet belgesiyle seçilen temsilcilere kâğıt üzerinden karar aldırtan yöneticiler, malikleri borçlandırıyor. Malik mahkemeye başvuruyor ancak konuya hâkim olmayan avukatlar genel hükümler üzerinden davaya dahil olunca bir sonuç alınamıyor. Davalar yıllarca sürüyor, rantçı nemalanıyor."

Sandalcı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sitelerdeki usulsüzlükleri anlattı.

OPERASYONLAR GÜNDEMDE

"İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt'ta, sitelerdeki güvenlikler denetlendi. Yönetimler maalesef bilgisiz, eğitimsiz kişi ve kurulların elinde. Nerdeyse bu kurullar oralara çöreklenmiş ve vergi toplar gibi aidat topluyorlar. Cezai işlemler uygulandı. 13 tane site yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldı. Önümüzdeki günlerde tüm Türkiye'de bu tarz uygulamalar olabilir."

EVLERİN DEĞERİ DE DÜŞÜYOR

"Sitelerde iyi-kötü yönetici değil; mevzuata uygun davranan ya da davranmayan yönetici vardır" diyen Sandalcı şöyle devam etti: "Mevzuata uygun uygulama ve yönetim yapan yöneticilerle hem sakinlerin huzuru olur hem de sitelerin değeri artar. Aksini yapan siteler "esir kampı" olarak anılır. Orada kira fiyatları ve emlak değeri düşer. Mevzuatın uygulanmadığı sitelerde kaos, kaos olan yerde usulsüzlük, usulsüzlük olan yerde uyuşmazlık oluşur, bu oluşum kısır döngüye dönüşür."

AKŞAM 24 MART'TA USULSÜZLÜKLERİ MANŞET YAPMIŞTI

Sitelerde yaşanan usulsüz uygulamaları AKŞAM 24 Mart'taki nüshasında manşetine taşımıştı. En son Tuzla'daki 250 dairelik lüks bir sitede 'Asgari ücret cezası' adı altında toplanan paralar site sakinlerini isyan ettirmişti.

Etiketler : Tuzla site site devlet kanun
Pandemi sonrası düğün var

Pandemi sonrası düğün var
Ticarette DESTAN yazacak

Ticarette DESTAN yazacak
Üvey abimle konuşmuyoruz

Üvey abimle konuşmuyoruz
Erkek popçuların çoğundan cesur!

Erkek popçuların çoğundan cesur!
Minibüsün acı hatırası!

Minibüsün acı hatırası!
Arka kapıdan korona kaçışı

Arka kapıdan korona kaçışı
Film heyecanı

Film heyecanı
Belgeselle role hazırlık

Belgeselle role hazırlık
Podyumlardan setlere transfer

Podyumlardan setlere transfer

EN ÇOK OKUNAN HABERLER