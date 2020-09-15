15 Eylül 2020 Salı 15:19:00 - Güncelleme:15 Eylül 2020 Salı 15:19:00
Sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in ikmal ve bakımı sürüyor
Kaynak: AA
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Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, Antalya'daki ikmal ve bakım faaliyetleri sürüyor.
Sismik arama ve araştırma faaliyetlerinin ardından Antalya'ya gelen Oruç Reis sismik araştırma gemisi, sabah saatlerinde ikmal ve bakım için limana çekildi.
Geminin, ikmal ve bakım işlemlerinin tamamlanmasının ardından sismik arama ve araştırma faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.
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