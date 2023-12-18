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Sisi'den Gazze katliamı açıklaması: Mısır'ın ulusal güvenliği için bir tehdittir
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18 Aralık 2023 Pazartesi 20:43:00 - Güncelleme:18 Aralık 2023 Pazartesi 20:43:00

Sisi'den Gazze katliamı açıklaması: Mısır'ın ulusal güvenliği için bir tehdittir

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Son Dakika Haberleri.. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi: "Gazze'deki savaş Mısır'ın ulusal güvenliği için bir tehdittir"

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi: "Gazze'deki savaş Mısır'ın ulusal güvenliği için bir tehdittir"

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