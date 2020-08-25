Şırnak'taki terör operasyonunda 3 gözaltı
Kaynak: DHA
Güvenlik güçlerimizce Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
ŞIRNAK'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı. Kent genelinde daha önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasında yer alan 3 şüpheli, yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 3 cep telefonu, 2 bıçak, çelik kasa ve saat ele geçirildi. Şüpheliler, emniyette sorguya alındı.
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