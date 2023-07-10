Şırnak'ta yapılan asayiş ve kaçakcılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak'ta yapılan asayiş ve kaçakcılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek, uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemeye el konuldu.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 4,99 gram metamfetamin, bin 580 paket sigara, 513 adet elektronik sigara, 12 adet cep telefonu ve 8 adet emtia (tır lastiği) ele geçirildi.

Operasyonlarda, 24 kişi kaçakçılık, 9 kişi de asayiş suçundan toplam 33 şüpheli gözaltına alındı.