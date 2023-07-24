Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent ve ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütlerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, savcılıkta ifadeleri alından sonra serbest bırakıldı.