Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: IHA
Şırnak'ta kolluk kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent ve ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütlerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, savcılıkta ifadeleri alından sonra serbest bırakıldı.
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