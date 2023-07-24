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24 Temmuz 2023 Pazartesi 17:12:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 17:12:00

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: IHA

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Şırnak'ta kolluk kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent ve ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütlerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, savcılıkta ifadeleri alından sonra serbest bırakıldı.

Etiketler : Şırnak terör örgütleri gözaltı
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