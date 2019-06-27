Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon: 8 şüpheli yakalandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve özel harekat polislerince, Yafes Mahallesi'nde bazı adreslere operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, PKK/KCK ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA