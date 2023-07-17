Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı

Terörle mücadele kapsamında kolluk kuvvetleri tarafından kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütlerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda toplam 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 1 şüpheli savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise ilgili birime teslim edildi.