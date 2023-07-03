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03 Temmuz 2023 Pazartesi 21:32:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2023 Pazartesi 21:32:00

Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Kaynak: AA

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Şırnak'ta terör örgütleri DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Etiketler : Şırnak terör operasyonları pkk/kck deaş
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