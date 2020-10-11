Bakan Soylu duyurdu! Şırnak'ta 1 terörist yakalandı

11 Ekim 2020 Pazar 07:18:00 - Güncelleme:11 Ekim 2020 Pazar 08:43:00
Şırnak'ta PKK operasyonu! Eylem hazırlığındaki 1 terörist yakalandı
Kaynak: IHA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta terör örgütü mensubunun eylem hazırlığındayken yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından terör örgütü mensubunun eylem hazırlığındayken yakalandığını duyurdu.
Soylu, “Akıllanmayacak mısınız... Ne istiyorsunuz bu ülkenin huzurundan! Bizim aslanlar yine yakaladı, Şırnak’ta terör örgütünün çıyanını...” ifadelerini kullandı.