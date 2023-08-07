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07 Ağustos 2023 Pazartesi 15:55:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2023 Pazartesi 15:55:00

Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 39 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: IHA

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Şırnak'ta kolluk kuvvetleri, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirdi. Operasyonlarda 39 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek, uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemeye el konuldu.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 11 gram kokain, 0,99 gram eroin, 1 adet sentetik ecza, bin 640 adet sigara, 54 litre kaçak alkol, 41 adet muhtelif emtia (parfüm), 26 adet cep telefonu, 14 adet cep telefonu aksesuarı, 55 adet elektronik emtia (kulaklık, akıllı saat, elektronik sigara) ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Etiketler : şırnak şırnak opersyon kaçakcılık operasyonu
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