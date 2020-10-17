Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonu'nda, Şırnak'ta 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonu'nda, Şırnak’ta etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist sayısının 3’e yükseldiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında, Şırnak Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 1 silahlı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Bölgede operasyonun sürdüğü ifade edilen açıklamada, Şırnak Cudi Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiği kaydedildi.
- Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü
- İbrahim Kalın'dan flaş açıklama: Ermenistan bu katliamın hesabını verecek
- Bir terörist daha ikna çalışmaları sonucu teslim oldu
- Kalleş Ermenistan'ın saldırısına MSB'den sert tepki: Kardeş cevabı cephede veriyor
- Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
- Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a sert tepki