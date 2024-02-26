İBB Başkan Adayı Kurum: İstanbul, gerçek belediyeciliği özlem ve hasretle bekliyor

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni'nde konuştu.



#CANLI İBB Başkan Adayı @murat_kurum: İstanbul, Cumhur İttifakı'nı bekliyor, bizleri bekliyor, gerçek belediyeciliği özlem ve hasretle bekliyor. CHP'li mevcut yönetim ve İstanbul halkı arasında kan uyuşmazlığı varhttps://t.co/xKWtZdHBUs pic.twitter.com/no4G4AqcAe — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) February 26, 2024

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "İstanbul, Cumhur İttifakı'nı bekliyor, bizleri bekliyor, gerçek belediyeciliği özlem ve hasretle bekliyor. CHP'li mevcut yönetim ve İstanbul halkı arasında kan uyuşmazlığı var." dedi.

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