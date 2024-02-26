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26 Şubat 2024 Pazartesi 12:55:00 - Güncelleme:26 Şubat 2024 Pazartesi 12:55:00

İBB Başkan Adayı Kurum: İstanbul, gerçek belediyeciliği özlem ve hasretle bekliyor

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İBB Başkan Adayı Kurum, "İstanbul, Cumhur İttifakı'nı bekliyor, bizleri bekliyor, gerçek belediyeciliği özlem ve hasretle bekliyor. CHP'li mevcut yönetim ve İstanbul halkı arasında kan uyuşmazlığı var." dedi.

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni'nde konuştu.

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "İstanbul, Cumhur İttifakı'nı bekliyor, bizleri bekliyor, gerçek belediyeciliği özlem ve hasretle bekliyor. CHP'li mevcut yönetim ve İstanbul halkı arasında kan uyuşmazlığı var." dedi.

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Etiketler : murat kurum istanbul belediyecilik
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