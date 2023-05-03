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03 Mayıs 2023 Çarşamba 11:22:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2023 Çarşamba 11:22:00

Sırbistan'da okula silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

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Son Dakika Haberleri.. Sırbistan'da bir okula düzenlenen silahlı saldırıda bir güvenlik görevlisi öldü, beş öğrenci yaralandı.

Sırbistan'da bir okula silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre bir güvenlik görevlisi öldü, beş öğrenci yaralandı.

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