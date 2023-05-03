Sırbistan'da bir okula silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre bir güvenlik görevlisi öldü, beş öğrenci yaralandı.
03 Mayıs 2023 Çarşamba 11:22:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2023 Çarşamba 11:22:00
Sırbistan'da okula silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Son Dakika Haberleri.. Sırbistan'da bir okula düzenlenen silahlı saldırıda bir güvenlik görevlisi öldü, beş öğrenci yaralandı.
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