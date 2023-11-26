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26 Kasım 2023 Pazar 08:15:00 - Güncelleme:26 Kasım 2023 Pazar 08:15:00

Sır ölümleri ‘böcekler' aydınlatıyor

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Sır ölümlerde birçok önemli ipucuna sinekler ve böcekler sayesinde ulaşılıyor.

Doç. Dr. Meltem Kökdener, sır ölümlerin ardından olayın intihar mı yoksa ihmalden mi, herhangi bir madde kullanımı sonucunda mı yoksa darp sonucu mu olduğu ile ilgili birçok önemli ipucuna sinekler ve böcekler sayesinde ulaştıklarını ifade etti.

Kökdener, "Böcek ve sinekler cesedi çok kısa süre içinde buluyorlar. Tüm çürüme evreleri boyunca ceset üzerinde kalıyorlar. Ceset üzerindeki böceğin dağılımından, dağılışından, yayılışından yararlanarak bize çok sayıda bilgi verebiliyorlar" dedi.

Etiketler : ölüm böcek sinek ipucu
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