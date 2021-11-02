76 ilde düzenleniyor

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02 Kasım 2021 Salı 10:01:00 - Güncelleme:02 Kasım 2021 Salı 11:17:00

"Sinyal" operasyonu başlatıldı

Kaynak: AA

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda cep telefonu kaçakçılarına yönelik 76 ilde "Sinyal" adı verilen sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda cep telefonu kaçakçılarına yönelik 76 ilde "Sinyal" adı verilen eş zamanlı operasyonun başlatıldığını bildirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığının tespitleri doğrultusunda ve koordinesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK) ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında, bazı kişi ve grupların yurt dışından temin ettikleri cep telefonlarını yasa dışı yollarla ülkeye getirerek haksız kazanç elde ettiği, devleti vergi kaybına uğrattıkları ve vatandaşların mağdur olmasına neden oldukları belirtildi.

Açıklamada, ülkeye sokulan kaçak cep telefonlarını usulsüz yöntemlerle kaydederek piyasaya süren İstanbul merkezli bir gruba yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, haklarında gözaltı kararı verilen 88 şüphelinin yakalanması amacıyla KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 36 ilde operasyon düzenlendiği kaydedildi.

Operasyon kapsamında 54 ilde 387 şüphelinin de ifadesine başvurulacağı belirtilen açıklamada, kaçak cep telefonlarını piyasaya sürebileceği değerlendiren riskli iş yerlerine yönelik 40 ildeki 238 adreste de arama yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Sinyal" adı verilen operasyonda toplam 76 ildeki 341 adreste arama yapıldığı ve 88 şüphelinin gözaltına alınması amacıyla çalışmaların sürdüğü bildirildi.

KAÇAK YOLLARLA SOKTUKLARI TELEFONLARI GİZLİ DEPOLARDAN İŞ YERLERİNE DAĞITMIŞLAR

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin, "zula" diye tabir edilen gizli bölmeler içerisinde gümrüğe beyan etmeden ülkeye soktukları kaçak cep telefonlarını gizli depolarda topladıklarının, daha sonra bu telefonların kuryeler vasıtasıyla kaçak cep telefonu satan iş yerlerine dağıtıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Şüphelilerin kaçak cep telefonlarına, kayıtlı eski model cep telefonlarının IMEI bilgilerini klonlayarak kullanıma hazır hale getirerek piyasaya sürdüklerine, bu cep telefonlarının sonraki tarihlerde vatandaşları mağdur ettiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, mağduriyet yaşanmaması adına vatandaşların e-Devlet hesaplarını sık sık kontrol ederek bilgileri dışında cep telefonu kaydına rastlamaları halinde durumu yetkililere bildirmesi uyarısında bulunuldu.

Etiketler : İçişleri Bakanlığı zula Sinyal OPERASYON
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