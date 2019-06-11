Sınırdaki güvenlik duvarının yüzde 75'i tamamlandı

  • Bist 100
    92.825
  • Dolar
    5,8200
  • Euro
    6,6026
  • Altın
    250,0358
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fenerbahçe transferde UEFA'nın vereceği kararı bekliyor Fenerbahçe transferde UEFA'nın vereceği kararı bekliyor
Galatasaray, Radja Nainggolan'a resmen talip oldu! Görüşmeler başladı Galatasaray, Radja Nainggolan'a resmen talip oldu! Görüşmeler başladı
Salih Uçan, Galatasaray'a imza atmak için Fatih Terim'in son kararını bekliyor Salih Uçan, Galatasaray'a imza atmak için Fatih Terim'in son kararını bekliyor
Fenerbahçe, Tammy Abraham’ı kiralamak için girişimlerini hızlandırdı Fenerbahçe, Tammy Abraham’ı kiralamak için girişimlerini hızlandırdı
Beşiktaş, Bordeux forması giyen sağ bek Sabaly için girişimlere başladı Beşiktaş, Bordeux forması giyen sağ bek Sabaly için girişimlere başladı
Son Dakika... Tunceli'de çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu Son Dakika... Tunceli'de çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu
Beşiktaş, Vlasic'i kiralamak için Domagoj Vida'yı da devreye soktu Beşiktaş, Vlasic'i kiralamak için Domagoj Vida'yı da devreye soktu
Şener Özbayraklı'nın Galatasaray'dan kazanacağı ücret belli oldu Şener Özbayraklı'nın Galatasaray'dan kazanacağı ücret belli oldu
Atletico Madrid, Eljif Elmas için Fenerbahçe ile masaya oturacak Atletico Madrid, Eljif Elmas için Fenerbahçe ile masaya oturacak
Galatasaray'da Ever Banega seferberliği başlıyor Galatasaray'da Ever Banega seferberliği başlıyor
Fransız ekibi Bordeux, Yusuf Yazıcı için resmi teklife hazırlanıyor Fransız ekibi Bordeux, Yusuf Yazıcı için resmi teklife hazırlanıyor
Van'da 4 terörist öldürüldü Van'da 4 terörist öldürüldü
Meteoroloji'den fırtına ve sağanak yağış uyarısı! İstanbul başta olmak üzere birçok ilde bekleniyor Meteoroloji'den fırtına ve sağanak yağış uyarısı! İstanbul başta olmak üzere birçok ilde bekleniyor
Hasip Kaplan’dan milli maçla ilgili tepki çeken tweetler Hasip Kaplan’dan milli maçla ilgili tepki çeken tweetler
Pakistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem Pakistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Adana merkezli 3 ilde şafak vakti DEAŞ operasyonu Adana merkezli 3 ilde şafak vakti DEAŞ operasyonu
Kırıkkale'de feci kaza: 2 ölü, 16 yaralı Kırıkkale'de feci kaza: 2 ölü, 16 yaralı
Bakan Gül, ABD'de FETÖ elebaşının iade sürecini görüştü Bakan Gül, ABD'de FETÖ elebaşının iade sürecini görüştü
Uber'in 'uçan taksi' hizmeti Melbourne, Dallas ve Los Angeles'te başlayacak Uber'in 'uçan taksi' hizmeti Melbourne, Dallas ve Los Angeles'te başlayacak
ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan’dan Türkiye açıklaması ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan’dan Türkiye açıklaması
Çin dolar yerine altın alıyor Çin dolar yerine altın alıyor
Kartal Türkiye pazarına çıktı Kartal Türkiye pazarına çıktı
Gelin görüşelim Gelin görüşelim
İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun iddiasını yalanladı İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun iddiasını yalanladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Haziran 2019 18:41 | Salı

Sınırdaki güvenlik duvarının yüzde 75'i tamamlandı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Iğdır'dan Hakkari'ye kadar olan 200 kilometrelik sınır hattında yapımı devam eden güvenlik duvarının yüzde 75'inin tamamlandığını söyledi.

TOKİ Başkanı Bulut, beraberinde Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'nın, yol yapım çalışması yürüten işçilere yönelik saldırısında şehit olan iki işçinin cenaze törenine katıldıktan sonra Gözütok Mahallesi'nde kurulan taziye çadırında ailelere başsağlığı diledi.

Bulut ve Bilmez, ziyaretin ardından Kaymakamlığa geçti.

- "SINIRDAKİ GÜVENLİK DUVARINI BU YIL TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"

Bulut, burada yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın yol yapım çalışması yürüten işçilere yönelik saldırısında hayatını kaybeden iki işçini haberini dün akşam saatlerinde aldığını ve hemen Van'a geldiğini söyledi.

Böyle acıların bazen insanları birbirine daha da yakınlaştırdığını ve bu yakınlaşmayı da burada çok iyi hissettiklerini dile getiren Bulut, şöyle dedi:

"Bilinmesi gereken bazı hususlar var. TOKİ olarak Iğdır'dan Hakkari'ye kadar, o sınır boyunca yaklaşık 200 kilometrelik, öncelik olan kısımlar buralar, bir sınır duvarı inşa ediyoruz. Bu sınır duvarı hem buralardan gelebilecek terör saldırılarını hem de gelebilecek kaçak geçişleri önleyecek bir çalışma. Bu çalışma süratle yapılıyor. Yüzde 75 seviyelerine geldik. Bu yıl itibarıyla tamamlamak istiyoruz."

Başka bir kurumla beraber sınır bölgesinde sürdürülen yol çalışmalarının olduğunu belirten Bulut, şunları kaydetti:

"150 kilometreye yakınını yazın ortasına doğru, inşallah yıl sonuna kadar da tamamını bitirmiş olacağız ama bunlar öncelikli olan kısımlar. Daha sonra da problem olabilecek, terör geçişlerinin olduğu, kaçak geçişlerin olduğu noktalar da güvenlik kuvvetlerimizin, valiliklerimizin ihtiyaç duyacağı alanlarda da böyle önlemler almaya devam edeceğiz. Yine Hakkari, Van ve Ağrı bölgelerinde kalekol inşaatlarımız devam ediyor. Bunların büyük çoğunluğunu bitirdik. Bu kalekollarla birlikte bu sınır duvarları tamamlandığında burası güvenlik açısından çok önemli bir yol katetmiş olacak. İnşallah böyle acıları bir daha yaşamayız. Terörü lanetliyoruz."

- "HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLERİN AİLELERİNİN YANINDAYIZ"

"Bu işçilerimiz tıpkı bu coğrafyada çalışan güvenlik mensupları gibi çok anlamlı bir görev ifa ediyorlar." diyen Bulut, "Yaptıkları bu görevler Türkiye Cumhuriyeti devletinin, milletinin birliği ve beraberliğinin teminatı oluyor. Onun için bu işçilerimizden Allah razı olsun diyoruz. Hayatını kaybeden işçilerin aileleriyle irtibat halindeyiz. Devletimiz şehit ailelerin yanında. TOKİ olarak bizler de ailelerimizin yanındayız. Bütün ihtiyaçlarıyla ilgileneceğiz ve kendilerine yakinen yardımcı olacağız." ifadesini kullandı.

Vali Bilmez de şehitlerin, millet olarak tekrar kenetlenmemize vesile olduğunu belirterek, "Cenazeye katılan, destek veren herkesten Allah razı olsun. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin." diye konuştu.

(AA)

Yıldırım'dan hodri meydan
Meteoroloji'den fırtına ve sağanak yağış uyarısı! İstanbul başta olmak üzere birçok ilde bekleniyor
Hasip Kaplan’dan milli maçla ilgili tepki çeken tweetler
Ek ödemeye 230 lira zam
Diriliş Osman için yapımcıdan 'Hoş geldin' mesajı
Kırıkkale'de feci kaza: 2 ölü, 16 yaralı
İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun iddiasını yalanladı
Ölümden döndü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'u şu gezi ruhuna teslim etmeyin
"Varsa elinde kanıt ispatlasın yoksa da özür dilesin"
Çin'in uçak gemisi Liaoning, Pasifik Okyanusu'na açıldı
Karamollaoğlu'nun 'pasaport' iddiasına jet yalanlama!
Binali Yıldırım: Seçimin yenilenmesini asla istemedik, sayım tekrar yapılsın istedik
Emre'ye fırçayı uzatan Siamang: En büyük Türkiye
TBMM Genel Kurulunda Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor
Ardahan'da 50 haneli köy heyelan riski nedeniyle boşaltıldı
Suriyelilerin plaja alınmaması kararına veto
HDP'li vekil Paylan'dan Küçükkaya'yı kızdıran sözler
Canınız sağolsun!
Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ