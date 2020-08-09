Orman yangınında üçüncü gün, alevler Türkiye'ye ilerliyor

Sınırda yangın alarmı, alevlerin Türkiye'ye sıçramasına 5 metre kaldı
Kaynak: İHA
Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını 3 gündür söndürülemezken, alevlerin Türkiye'ye sıçramasına 5 metre kaldı. Sınırda ekipler alarmda beklerken bazı bölgelerde yangına tazyikli su ile zaman zaman müdahalede bulunuyor.
Bulgaristan’ın Türkiye sınırındaki orman yangınında üçüncü güne girildi. Sınır hattındaki tel çitlerin yanına kadar ulaşan alevler, Tunca Nehri istikametine ilerliyor.
Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Edirne Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi ile birlikte Edirne Belediyesi, Süloğlu Belediyesi ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekiplerinin Bulgaristan-Türkiye sınırında bekleyişleri devam ediyor.
Alevler geceyi aydınlattı
Yangının devam ettiği bölgeye en yakın köylerden biri olan Lalapaşa ilçesine bağlı Uzunbayır köyünü dün gece adeta alevler aydınlattı. Birçok çevre köyden de görülen alevler yangının büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Rüzgarın hızı hafifledi
Yangının devam ettiği bölgede, rüzgarın hızı dün saate 32 kilometre iken, meteoroloji bilgilerine göre şuan rüzgarın saatteki hızı 16 kilometreye kadar azaldı.
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