Suriye'de özel operasyonla kıskıvrak yakalandı! 30 yıl önce teğmenimizi şehit etmişlerdi

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04 Temmuz 2020 Cumartesi 11:34:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2020 Cumartesi 11:54:00

Sınırda teğmeni şehit eden kaçakçılar 30 yıl sonra Suriye'de yakalandı

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Hatay sınır bölgesinde güvenlik kuvvetleri ile kaçakçılar arasında 1990 yılında çıkan çatışmada Piyade Teğmen Zafer Toka'yı şehit eden 3 zanlı, 30 yıl sonra Suriye'de Türk güvenlik güçlerinin düzenlediği planlı operasyonla yakalandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin Karataş sınır bölgesinde güvenlik kuvvetleri ile kaçakçılar arasında 1990 yılında çıkan çatışmada Piyade Teğmen Zafer Toka'yı şehit eden 3 zanlı, 30 yıl sonra Suriye'de Türk güvenlik güçlerinin düzenlediği planlı operasyonla yakalandı.

8. Hudut Bölük Komutanlığında görevli iken sorumluluk bölgesinde bulunan ve şu anki adı 2. Hudut Bölük Komutanlığı Şehit Piyade Teğmen Zafer Toka Karakolu olan Karataş Karakolunun 400 metre güneyinde 16 Haziran 1990'da kaçakçılarla girdiği çatışmada şehit olan Amasyalı Piyade Teğmen Zafer Toka'nın şehit edilmesiyle ilgili o dönemin görgü tanıklarının ifadeleri incelendi.

Uzun süren incelemeler sonunda, tanıkların ifadesinde adı geçen şüpheli "Salih" isimli kişinin, Suriye'nin Afrin-Racu bölgesindeki Mamul Uşağı köyünde yaşayan 59 yaşındaki Salih Osman olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine 2 Temmuz'da Afrin Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen planlı operasyonda, Salih Osman'ın yakalanması sağlandı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Afrin Koordinatör Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan Osman, 30 yıl önceki Piyade Teğmen Toka'nın şehit edilmesi olayını gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Osman, söz konusu olayda kendisiyle birlikte "Hacı Meyri" (Hasan) ve "Mehmet" isimli kişiler olduğunu anlattı. Osman'ın, diğer iki suç ortağının adreslerini vermesi üzerine "Hacı Meyri" isimli şüpheli Raco Kuri (Keli) köyünde "Mehmet" isimli şüpheli ise Raco Şadiyanlı köyünde yakalandı.

Operasyonun devamında "Hacı Meyri"nin (Hasan) Hasan Abdullah olduğu, "Mehmet"in ise Muhammed Muhammed olduğu saptandı.

Zanlıların sorguları Afrin Koordinatör Emniyet Müdürlüğünde sürüyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin Karataş sınır bölgesinde, 16 Haziran 1990'da bir grup kaçakçı Suriye'den Türkiye'ye geçmek istemiş, güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına kaçakçıların ateşle karşılık vermesi üzerine Piyade Teğmen Zafer Toka ağır yaralanmıştı. Toka, Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda şehit düşmüştü.

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