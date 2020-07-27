Sınırda tansiyon yükseldi! Bu yıl düşürülen 10'uncu İHA

27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:07:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:07:00
Sınırda tansiyon yükseldi! Bu yıl düşürülen 10'uncu Hint İHA'sı...
Pakistan, Hint İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) Hindistan ile sınırındaki Kontrol Hattı'nı (LoC) ihlal ederek bölgesine girmesi üzerine düşürüldüğünü açıkladı.
Pakistan Ordusundan yapılan açıklamada, "casus İHA"nın Keşmir'in Pandu bölgesinde Pakistan tarafını 200 metre ihlal ettiği belirtildi.
Açıklamada, Hindistan'a ait İHA'nın ordu tarafından düşürüldüğü ve bunun Pakistan birlikleri tarafından bu yıl düşürülen 10'uncu Hint İHA'sı olduğu ifade edildi.
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