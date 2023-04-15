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Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15 Nisan 2023 Cumartesi 07:12:00 - Güncelleme:15 Nisan 2023 Cumartesi 07:12:00

Sınırda mutluluk

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Tedavi gördükleri Türkiye'de depreme yakalanan Suriyeli 6 bebek sınırda annelerine kavuştu. Yavrularını sağlıklı şekilde kucağına alan anneler 'Türk yetkililer, depremde de çocuklarımızı korudu, tedavisinin tamamlanmasını sağladı' diyerek gözyaşı döktü.

Tedavi gördükleri Türkiye'de depreme yakalanan Suriyeli 6 bebek sınırda annelerine kavuştu. Yavrularını sağlıklı şekilde kucağına alan anneler 'Türk yetkililer, depremde de çocuklarımızı korudu, tedavisinin tamamlanmasını sağladı' diyerek gözyaşı döktü.

CİLVEGÖZÜ'NDE BÜYÜK BULUŞMA

Çeşitli sağlık sorunları bulunan Suriyeli 6 bebek, ülkelerindeki sağlık şartlarının yetersizliği nedeniyle Hatay'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde, bulundukları hastaneler hasar gören bebeklerden 2'si Adana, 4'ü de Ankara'ya sevk edildi. Hastanelerdeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından Hatay'a getirilen bebekler, Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda annelerine teslim edildi.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Bebeklerini aylar sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinden sağlıklı şekilde kucaklarına alan anneler ile görevliler, kavuşma anında duygu dolu anlar yaşadı. Kavuşmanın ardından 4 aylık bebekler Abrar Fayhan annesi Hilfem El Osman, Vala El Faris annesi Şuaa Cuma, Kamar Hallak annesi Fatma Abut, 3 aylık bebekler Nur El Ali annesi Rim El Ali, Rim El Hammel annesi Amire El Mansur, Defne Ule Bedevi annesi İmam İzzeddin ile ülkelerine döndü.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Güven, "Herhangi bir karışıklığa mahal vermemek için DNA eşleştirmeleri yapıldı" dedi.

Erken doğum nedeniyle Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alınan 4 aylık bebeğin annesi Fatme Abut Türkiye'ye minnettar olduğunu dile getirdi.

Annelerden Emire El Mansur 4 aydır uzak kaldığı kızına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek, Türkiye'ye ve tüm yetkililere teşekkür etti.

Etiketler : Mehmet Ali Güven sınır deprem bebek
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