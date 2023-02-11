"Sınır duvarı yıkıldı" iddialarına İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

"Türkiye-Suriye sınırındaki modüler duvarın yıkıldığı ve çetelerin Türkiye'ye girdiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

İletişim Başkanlığı, sosyal medyada hızla yayılan ve deprem bölgelerine yönelik asılsız ihbar ve iddialarla mücadelesini sürdürüyor.

Bu kapsamda oluşturulan "Dezenformasyonla Mücadele Merkezi", sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında paylaşılan iddialar ve dezenformasyonla mücadele ediyor.

Son olarak sosyal medya hesaplarında yayılan Türkiye ile Suriye arasındaki duvarın kırıldığı ve çetelerin yağma için Türkiye'ye girdiği iddialarının asılsız olduğu açıklandı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, su ifadeler kullanıldı: