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"Sınır duvarı yıkıldı" iddialarına İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
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11 Şubat 2023 Cumartesi 23:16:00 - Güncelleme:11 Şubat 2023 Cumartesi 23:16:00

"Sınır duvarı yıkıldı" iddialarına İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

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İletişim Başkanlığı, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından sosyal medyada hızla yayılan yanlış bilgi ve dezenformasyonlarla mücadelesini sürdürüyor. Son olarak sosyal medyada paylaşılan "Suriye sınırında duvar yıkılmış, çeteler yağma için geliyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıklandı. İletişim Başkanlığı, söz konusu sınır duvarında herhangi bir hasarın olmadığını duyurdu.

"Türkiye-Suriye sınırındaki modüler duvarın yıkıldığı ve çetelerin Türkiye'ye girdiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

İletişim Başkanlığı, sosyal medyada hızla yayılan ve deprem bölgelerine yönelik asılsız ihbar ve iddialarla mücadelesini sürdürüyor.

Bu kapsamda oluşturulan "Dezenformasyonla Mücadele Merkezi", sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında paylaşılan iddialar ve dezenformasyonla mücadele ediyor.

Son olarak sosyal medya hesaplarında yayılan Türkiye ile Suriye arasındaki duvarın kırıldığı ve çetelerin yağma için Türkiye'ye girdiği iddialarının asılsız olduğu açıklandı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, su ifadeler kullanıldı:

Etiketler : deprem İletişim Başkanlığı asrın felaketi

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