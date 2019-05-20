20 Mayıs 2019 23:11 | Pazartesi
Sınır birliklerine komando sevkiyatı yapıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Türkiye'deki çeşitli bölgelerden Hatay'a zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda komando birliği, Kırıkhan’dan geçerek sınır birliklerine doğru harekat etti.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
(AA)
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