Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Çeşitli bölgelerden zırhlı araçlarla Hatay'a gönderilen çok sayıda komando, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçerek sınır birliklerine doğru hareket etti.

Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

(AA)