30 Ekim 2020 Cuma 14:14:00 - Güncelleme:31 Ekim 2020 Cumartesi 15:37:00
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin evleri çiçek bahçesine döndü
Kızları Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin evi adeta çiçek bahçesi oldu. Sinem Kobal doğum sonrası evlerine gönderilen çiçeklerin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Çiçekleri evinin çatı katında tutan oyuncu, doğum sonrası ilk paylaşımında çiçeklerin üzerine kızının adını yazdı.
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