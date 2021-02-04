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04 Şubat 2021 Perşembe 13:54:00 - Güncelleme:04 Şubat 2021 Perşembe 13:54:00

Sincar harekatı terör örgütünü panikletti

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Sincar harekatını değerlendiren Terör ve güvenlik uzmanları terörist başlarının büyük korku içerisinde olduğunu kaydetti.

Güvenlik uzmanları, olası Sincar harekatının terör örgütü PKK/PYD'nin sözde yöneticileri arasında büyük korku ve moral bozukluğu yarattığının altını çizdi.

Terör örgütü PKK/PYD'de çözülmeler devam ediyor. Yeni Kandil yapılmaya çalışılan Sincar'a yönelik harekatın PKK/PYD'nin sözde yöneticileri arasında büyük korku ve moral bozukluğu yarattığı aynı zamanda terör örgütündeki çözülmenin de önüne geçilemediği belirtildi.

DHA'da yer alan haberde güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği saldırılarla bölgede sağlanan huzur ve istikrar ortamını bozmaya çalışıyor.

Son bir yılda sivillere yönelik 248 saldırı gerçekleştiren teröristler, aralarında çocukların da bulunduğu 182 masum insani öldürdü, 767 kişiyi yaraladı.

Patlayıcı yüklü araçlarla yapılan saldırıların Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlerden arındırdığı ve bölge halkını huzura kavuşturduğu Afrin, El Bab, Cerablus ve Rasulayn gibi bölgelerde yoğunlaşması dikkat çekti.

SALDIRILARIN ZAMANLAMASINA DİKKAT ÇEKTİ

Güvenlik uzmanları, teröristlerin söz konusu saldırılarıyla sivilleri korkutmayı ve zorla yerlerinden ayrılmalarını sağlamayı amaçlandığını belirtti.

PKK/YPG'li teröristlerin özellikle sivillerin yoğun bulunduğu yerlerde ve saatlerde saldırılarını gerçekleştirdiğine dikkati çeken uzmanlar, patlayıcı yüklü araçlarla düzenlenen saldırıların bölge halkını yıldırmaya yönelik olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Teröristlerin Suriye'nin kuzeyinde huzur ve istikrarı bozmak için gerçekleştirdiği saldırılarla TSK'nın bölgeye huzur getiren faaliyetlerini ve icra ettiği insani yardım çalışmalarını gölgelemeyi de amaçladığını belirten güvenlik uzmanları, saldırıların zamanlamasına da dikkat çekti.

PKK/PYD/YPG terör örgütünün, 'yeni Kandil' yapmaya çalıştığı Sincar'a yönelik harekat söylemlerinin olduğu bir dönemde gerçekleştirilen saldırılarla örgütteki çözülmenin önüne geçmeyi amaçladığı, olası Sincar harekatının örgütün sözde yöneticileri arasında büyük panik ve moral bozukluğu yarattığı da vurgulandı.

Etiketler : sincar sincar harekatı pkk terör örgütü
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