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25 Ocak 2023 Çarşamba 12:15:00 - Güncelleme:25 Ocak 2023 Çarşamba 12:15:00

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 şüpheli daha gözaltına alındı

Kaynak: AA

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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, şüpheliler T.D, E.Y. ve S.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başsavcılığın talimatı üzerine şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerin ifade ve işlemlerinin emniyette sürdüğü öğrenildi.

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede vefat etmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 15 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Etiketler : sinan ateş cinayet şüpheli gözaltı
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