Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme: 5 şüpheli ifade verecek
Kaynak: AA
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında 5 şüpheli ifadeye çağırıldı.
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında 5 şüpheli mevcutlu olarak ifadeye çağırıldı.
AA'da yer verilen habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Sinan Ateş cinayetine ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor.
Başsavcılık, soruşturma kapsamında, aralarında 2 emniyet mensubunun da bulunduğu 5 şüpheliyi mevcutlu olarak ifadeye çağırdı.
Şüphelilerin, polis eşliğinde Ankara Adliyesine getirilerek soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade verdikleri öğrenildi.
Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda, Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede vefat etmişti.
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