Silivri 23 Haziran son dakika oy oranları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu!

Silivri 23 Haziran son dakika oy oranları araştırması yoğun bir şekilde yapılıyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasağını kaldırması ile birlikte açılan sandık oranları ve oy oranlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun aldıkları oy oranları abean takip ediliyor. Silivri 23 Haziran son dakika oy oranları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu hakkında tüm detaylar sizlerle...

SİLİVRİ SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA

Silivri 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

SİLİVRİ 23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI

Silivri 23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Silivri oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak.

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

31 MART'TA NE OLMUŞTU?

Silivri Belediye Başkanı MHP'li Volkan Yılmaz oldu. Silivri belediye başkanının belli olduğuseçimlerde Silivri yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:

SAADET PARTİSİ: Şükrü Yıldırım

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: Harun Özbiliş

VATAN PARTİSİ: İlker Dağlıoğlu

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ: Ramiz Aksu

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: Özcan Işıklar

DEMOKRAT PARTİ: Halide Avlu

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ: Volkan Yılmaz

DEMOKRATİK SOL PARTİ: Selami Değirmenci

BAĞIMSIZ: Sedat Altınkök

VOLKAN YILMAZ KİMDİR?

Volkan Yılmaz 1972 yılında İstanbul'un Silivri ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Büyükçekmece'de, yüksek öğrenimini ise Uludağ Üniversitesi'nde tamamladı.

Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren aile şirketlerinin ortağı olan Yılmaz, Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Üyesi ve Yüksek istişare Konseyi Üyesi'dir.

Büyükçekmece Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin Kurucu üyesi olan Yılmaz, 2008 yılında kurulan Türkata Stratejik Araştırmalar Eğitim ve Kültür Vakfı'nın mütevelli heyetinde yer almaktadır.

Uzun yılları profesyonel futbol oynayan Yılmaz, İstanbul Amaatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda Yönetim Kurulu Üyeliği ve Teşkilat Başkanlığı görevi üstlendi.

Volkan Yılmaz 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, Milliyetçi Hareket Partisi'nden İstanbul 3. Bölge Bölgede, 6'nci sıradan millet vekili adayı oldu.

Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.