Silivri 23 Haziran son dakika oy oranları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu!
Silivri 23 Haziran son dakika oy oranları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu tüm İstanbullu seçmenler tarafından heyecanla araştırılıyor. 31 Mart'ın ardından tekrar edilen seçim için heyecan dorukta. Bugün milyonlarca vatandaş görevlerini yerine getirmek için sandık başına gitti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinda oy verme işlemleri saat 08.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasağını kaldırması ve oy sayımının başlamasının hemen ardından açıklanacak olan son dakika gelişmelerini haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz. Silivri 23 Haziran son dakika oy oranları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu hakkında tüm detaylar sizlerle...
Silivri 23 Haziran son dakika oy oranları araştırması yoğun bir şekilde yapılıyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasağını kaldırması ile birlikte açılan sandık oranları ve oy oranlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun aldıkları oy oranları abean takip ediliyor. Silivri 23 Haziran son dakika oy oranları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu hakkında tüm detaylar sizlerle...
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SİLİVRİ SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA
Silivri 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.
SİLİVRİ 23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI
Silivri 23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Silivri oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak.
BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?
23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
31 MART'TA NE OLMUŞTU?
Silivri Belediye Başkanı MHP'li Volkan Yılmaz oldu. Silivri belediye başkanının belli olduğuseçimlerde Silivri yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:
SAADET PARTİSİ: Şükrü Yıldırım
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: Harun Özbiliş
VATAN PARTİSİ: İlker Dağlıoğlu
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ: Ramiz Aksu
CUMHURİYET HALK PARTİSİ: Özcan Işıklar
DEMOKRAT PARTİ: Halide Avlu
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ: Volkan Yılmaz
DEMOKRATİK SOL PARTİ: Selami Değirmenci
BAĞIMSIZ: Sedat Altınkök
VOLKAN YILMAZ KİMDİR?
Volkan Yılmaz 1972 yılında İstanbul'un Silivri ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Büyükçekmece'de, yüksek öğrenimini ise Uludağ Üniversitesi'nde tamamladı.
Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren aile şirketlerinin ortağı olan Yılmaz, Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Üyesi ve Yüksek istişare Konseyi Üyesi'dir.
Büyükçekmece Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin Kurucu üyesi olan Yılmaz, 2008 yılında kurulan Türkata Stratejik Araştırmalar Eğitim ve Kültür Vakfı'nın mütevelli heyetinde yer almaktadır.
Uzun yılları profesyonel futbol oynayan Yılmaz, İstanbul Amaatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda Yönetim Kurulu Üyeliği ve Teşkilat Başkanlığı görevi üstlendi.
Volkan Yılmaz 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, Milliyetçi Hareket Partisi'nden İstanbul 3. Bölge Bölgede, 6'nci sıradan millet vekili adayı oldu.
Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.
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