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Silah kaçakçılarına 'Mercek-7' operasyonu: 1264 gözaltı
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07 Aralık 2023 Perşembe 08:18:00 - Güncelleme:07 Aralık 2023 Perşembe 08:18:00

Silah kaçakçılarına 'Mercek-7' operasyonu: 1264 gözaltı

Kaynak: TRT Haber

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 73 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçaklarına yönelik düzenlenen MERCEK-7 operasyonlarında bin 265 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 73 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik Mercek-7 Operasyonu düzenlendiğini belirtti.

1264 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 787 ruhsatsız tabanca, 38 uzun namlulu tüfek, 51 kurusıkı tabanca, 162 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 1038 silah ele geçirildi.

Yerlikaya, halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşinde olduklarını kaydederek, onları adalete teslim etmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Etiketler : ali yerlikaya mercek 7 operasyonu silah kaçakçıları
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