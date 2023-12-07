Silah kaçakçılarına 'Mercek-7' operasyonu: 1264 gözaltı
Kaynak: TRT Haber
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 73 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçaklarına yönelik düzenlenen MERCEK-7 operasyonlarında bin 265 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 73 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik Mercek-7 Operasyonu düzenlendiğini belirtti.
7⃣3⃣ İlde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına Yönelik Olarak Düzenlenen MERCEK-7 Operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 7, 2023
��7️⃣8️⃣7️⃣ Ruhsatsız Tabanca,
��3️⃣8️⃣ Uzun Namlulu Tüfek
��5️⃣1️⃣ Kurusıkı Tabanca
��1️⃣6️⃣2️⃣ Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam
��1️⃣0️⃣3️⃣8️⃣ Silah ele geçirildi.... pic.twitter.com/OSIfTMEX8d
1264 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 787 ruhsatsız tabanca, 38 uzun namlulu tüfek, 51 kurusıkı tabanca, 162 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 1038 silah ele geçirildi.
Yerlikaya, halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşinde olduklarını kaydederek, onları adalete teslim etmeye kararlı olduklarını vurguladı.
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