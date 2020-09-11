11 Eylül 2020 Cuma 09:08:00 - Güncelleme:11 Eylül 2020 Cuma 09:31:00
Siirt'te Yıldırım-11 Herekol Operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı, Siirt'te 1003 personelin katılımıyla Yıldırım-11 Herekol Operasyonu başlatıldığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, Siirt'te 1003 personelin katılımıyla Yıldırım-11 Herekol Operasyonu başlatıldığını bildirdi.
İçişlerinden, "Yurt içinde terörün ortadan kaldırılmasına yönelik sürdürülen Yıldırım operasyonlarında toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi." açıklaması yapıldı.
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