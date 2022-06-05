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05 Haziran 2022 Pazar 10:50:00 - Güncelleme:05 Haziran 2022 Pazar 10:50:00

Siirt'te şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Siirt'in Baykan ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.G. idaresindeki 04 AP 002 plakalı minibüs, Veyselkarani Beldesi Karakaya köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüsteki 4 kişi öldü, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Etiketler : SİİRT KAZA AFAD
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