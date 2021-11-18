18 Kasım 2021 Perşembe 09:16:00 - Güncelleme:18 Kasım 2021 Perşembe 09:18:00
İçişleri duyurdu! Eren Kış-5 operasyonu başlatıldı
Kaynak: AA
ABONE OL
İçişleri Bakanlığı: PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Siirt İlinde “Eren Kış-5 (Bağgöze) Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici” Operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı: PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Siirt İlinde "Eren Kış-5 (Bağgöze) Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici" Operasyonu başlatıldı.