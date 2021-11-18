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18 Kasım 2021 Perşembe 09:16:00 - Güncelleme:18 Kasım 2021 Perşembe 09:18:00

İçişleri duyurdu! Eren Kış-5 operasyonu başlatıldı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı: PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Siirt İlinde “Eren Kış-5 (Bağgöze) Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici” Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı: PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Siirt İlinde "Eren Kış-5 (Bağgöze) Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici" Operasyonu başlatıldı.

Etiketler : İçişleri Bakanlığı PKK terör örgütü Eren Kış-5 (Bağgöze)
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