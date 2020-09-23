Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram eroin ele geçirildi
Kaynak: AA
Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram eroin ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Baykan ilçesi Veyselkarani beldesindeki uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 kilogram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Farklı tarihte yapılan uygulamada ise bir kişinin üzerinde 22 kullanımlık eroin ile 2 kullanımlık metamfetamin bulundu.
Emniyette işlemleri tamamlanan bir şüpheli sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı, 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.
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