Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram eroin ele geçirildi

Baykan ilçesi Veyselkarani beldesindeki uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 kilogram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Farklı tarihte yapılan uygulamada ise bir kişinin üzerinde 22 kullanımlık eroin ile 2 kullanımlık metamfetamin bulundu.

Emniyette işlemleri tamamlanan bir şüpheli sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı, 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.