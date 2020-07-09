Siirt'te bir köy karantinaya alındı
Kaynak: AA
Siirt'te bir köy, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca bazı kararlar alındığı bildirildi.
Merkeze bağlı Yağmurtepe köyünde Covid-19 testi pozitif çıkan hasta ve bu kişilere teması olanların tespit edildiği belirtildi.
Salgının yayılmasının engellenmesi için köyün 14 gün karantinaya alınmasına karar verildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların sağlık başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için tedbirin alındığı, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı vurgulandı.
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