Siirt'te 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt'te 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce, Eruh ilçesi Yassıdağ (Ciraf Dağı) bölgesinde başlatılan terör operasyonu sürüyor.

İnsansız hava aracı (İHA) destekli yürütülen, dün 2 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği operasyonda bölgede arama yapıldı.

Aramada M-16 piyade tüfeği, kalaşnikof, 10 şarjör, 4 el bombası ve teröristlere ait giysi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.