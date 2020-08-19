Genç kıza cinsel istismarda bulunmuştu! Tutuklandı

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19 Ağustos 2020 Çarşamba 14:45:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2020 Çarşamba 14:49:00

Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklandı

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Batman'da 18 yaşındaki genç kızı ölüme sürüklemekle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklandı. Siirt'te görev yapan Orhan, olay ile ilgili bir süre önce açığa alınmıştı

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle M.O. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Batman'da 18 yaşındaki İpek Er'e tecavüz ederek intiharına sebep olduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan, tutuklandıktan sonra serbest bırakılmıştı. Bunun üzerine Siirt Barosu harekete geçti. Orhan'ın cinsel saldırıyı kanıtlayan Adli Tıp raporuna rağmen serbest kalmasına itiraz etti.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı da Orhan'ın tutuklanmasını talep etti ve yazılı açıklama yaptı.

SİİRT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI DA TUTUKLAMA TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, İpek Er'e cinsel istismarda bulunan Musa Orhan ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip şüpheli hakkında 27.07.2020 tarihinde Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesine nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda yargılamayı yapacak mahkemeden şüphelinin tutuklanması talep edilmiştir. Mahkemenin Başsavcılığımızın talebi hakkında bir karar vermesi beklenmekte olup yargılama süreci devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mağdur İpek Er'in cinsel istismara maruz kalması olayı hakkında kamuyoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması yapılması uygun görülmüştür.

Mağdur 07.07.2020 tarihinde Siirt Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptığı, şüpheli Musa Orhan'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş ve derhal soruşturma başlatılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma kapsamında mağdur ve şüphelinin iddia ve beyanları doğrultusunda tüm deliller toplanmış ve titizlikle değerlendirilmiştir.

Şüpheli 17.07.2020 tarihinde tutuklama istemiyle Siirt Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip şüpheli hakkında 27.07.2020 tarihinde Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesine nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda yargılamayı yapacak mahkemeden şüphelinin tutuklanması talep edilmiştir.

Mahkemenin Başsavcılığımızın talebi hakkında bir karar vermesi beklenmekte olup yargılama süreci devam etmektedir. "

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