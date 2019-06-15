15 Haziran 2019 20:08 | Cumartesi
Sigara paketi Başkan Erdoğan'ın gözünden kaçmadı
Başkan Erdoğan, bir vatandaşın sigara paketini alarak, sigarayı bırakmasını istedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Belediyesi'ne ziyarette bulundu.
Tacikistan ziyaretinin ardından yurda dönen Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Bağcılar Belediyesi'ne geçti.
Burada sevgi gösterisiyle karşılanan Başkan Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirerek sohbet etti.
Erdoğan, bir vatandaşın sigara paketini alarak, sigarayı bırakmasını da istedi.
AA
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