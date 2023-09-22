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22 Eylül 2023 Cuma 10:23:00 - Güncelleme:22 Eylül 2023 Cuma 10:23:00

Sıfır Atık Vakfı kuruldu

Kaynak: AA

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Sıfır Atık Vakfı kuruluşuna ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlanda, ikameti İstanbul'da bulunan vakfın mal varlığının 120 bin lira olduğu bildirildi.

Vakfedenlerin ise Veysel Eroğlu, Murat Kurum, Kübra Kalyoncu Şeherli, Zekai Şen, Samed Ağırbaş, Ayşen Gürcan, Hilmi Türkmen, Hüseyin Aydın, Vedat Demiröz olduğu belirtildi.

Vakfın amacı, "Çevre ve insan sağlığı ile tüm kaynakların korunması, her türlü çevre kirliliğinin ve israfın önlenmesi, çevre koruma bilincinin geliştirilmesi, atık oluşumunun önlenmesi ve azaltılması, kaynakların verimli kullanımının sağlanması, su kaynaklarının verimli kullanımı, su kaynaklarının temizliğinin korunması arıtılmış atık suların yeniden kullanımının teşviki, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atığın oluşması durumunda kaynağında ayrı ayrı toplanarak geri kazanımının sağlanması ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçların gerçekleştirilmesidir." şeklinde tanımlandı.

Etiketler : vakıflar genel müdürlüğü sıfır atık vakfı resmi gazete
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