VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yerel seçim mesajı
OpenAI, 15 saniyelik kayıttan ses klonlayabilen yeni teknolojisini tanıttı
Beyoğlu'nda İETT otobüsü yayalara çarptı: 2 yaralı
İsrail bunu da yaptı! Elleri bağlı diri diri gömülmüş cenazeler bulundu
İsrail katliamına Türkiye'den sert tepki: Sistematik Barbarlık
Kassam Tugayları işgalci İsrail askerlerini pusuya düşürdü
01 Nisan 2024 Pazartesi 19:08:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 19:08:00

Şifa Hastanesi'ndeki İsrail katliamına ilişkin Türkiye'den sert tepki

ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden gelen görüntülere ilişkin "İsrail'in Filistin halkını kasıtlı ve sistematik bir şekilde yok etmeyi hedeflediğinin delilidir. İsrail makamlarının son altı ayda işlediği suçlar, insanlık tarihi boyunca yaşanmış en büyük barbarlıklar arasında yerini almıştır." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail makamlarının son 6 ayda işlediği suçlar, insanlık tarihi boyunca yaşanmış en büyük barbarlıklar arasında yerini almıştır." ifadesine yer verilerek, bu suçları işleyen herkesin yargılanacağı ve suçların işlenmesine göz yumanların isimlerinin tarihe birer kara leke olarak geçeceği ifade edildi.

Soykırımcı İsrail bunu da yaptı! Elleri bağlı diri diri gömülmüş cenazeler bulundu

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden gelen görüntüler, İsrail'in Filistin halkını kasıtlı ve sistematik bir şekilde yok etmeyi hedeflediğinin delilidir.

İsrail makamlarının son altı ayda işlediği suçlar, insanlık tarihi boyunca yaşanmış en büyük barbarlıklar arasında yerini almıştır.

Bu suçları işleyen herkes yargılanacak, bu suçlara göz yumanların isimleri tarihe birer kara leke olarak geçecektir.

İnsanlık vicdanı ile hukuku yok sayan ve küresel barış ve istikrara zarar veren İsrail'i durdurmak uluslararası camianın görevidir.

BM Güvenlik Konseyi'nin kabul ettiği son ateşkes kararının ve Uluslararası Adalet Divanı'nın açıkladığı ilave tedbirlerin uygulanmasını teminen gerekli önlemlerin vakit kaybetmeksizin alınması gerekmektedir.

Etiketler : İsrail Şifa hastanesi Gazze TÜrkiye Dışişleri Bakanlığı
‘Demir Kapı'lar açılıyor

‘Demir Kapı'lar açılıyor
Kalpleri fethetti

Kalpleri fethetti
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Klip çekiminde parmağını kırdı

Klip çekiminde parmağını kırdı
Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak

Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak
Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı

Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı
Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı
Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum

Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum
Serel Yereli, Londra'dan dönüyor

Serel Yereli, Londra'dan dönüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX