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07 Aralık 2023 Perşembe 10:45:00 - Güncelleme:07 Aralık 2023 Perşembe 10:45:00

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek

Kaynak: AA

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Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışlı sistemle birlikte yarından itibaren batı bölgelerden başlayarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın, Doğu Anadolu'nun doğusu parçalı ve çok bulutlu, yurdun kalan bölümlerinde yağışlı sistem etkili olacak. Yağışların, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur, Marmara, Ege, Akdeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında sağanak, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Cumartesi günü yağışlı sistem yurt genelinde etkili olmayı sürdürecek. Yağışlar yurdun büyük bölümünde sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olacak. Aynı gün Marmara'nın batısı ve Doğu Akdeniz'de yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışlı sistemle birlikte yarından itibaren batı bölgelerde azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki dört günlük süreçte günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 6, İstanbul'da 7, Samsun'da 18, Antalya'da 16, İzmir'de 13, Adana'da 17, Diyarbakır'da 10 dereceye kadar düşecek.

Etiketler : meteoroloji yağış hava sıcaklıkları
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