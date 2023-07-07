VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hedef KIZILELMA belgeselinin 2. bölümü yarın yayınlanacak
Erzincan'daki Karanlık Kanyon adrenalin tutkunlarının vazgeçilmez rotası oldu
Eski Varşova Paktı üyeleri, Rusya'nın bölgedeki birçok eyleminin karşısında yer alıyor
AK Parti'de 6 il başkanlığına atama
TFF 2023-2024 sezonunda profesyonel liglerde kullanılacak topu tanıttı
Bakan Fidan, Wopke Hoekstra ile görüştü
07 Temmuz 2023 Cuma 11:52:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 11:52:00

Sıcaklardan bunalan İstanbullular bu gece serinleyecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Bir süredir aşırı sıcaklardan bunalan İstanbullular, bu gece başlaması beklenen gök gürültülü sağanağın etkisiyle serinleyecek.

Yaz sıcaklarının yoğun hissedildiği İstanbul, gece saatlerinden itibaren pazar sabahına kadar sürmesi beklenen yağışlı havanın etkisine girecek. Yer yer kuvvetli yağışın beklendiği kentte, gök gürültülü sağanağın yarın gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor. Pazar gününden itibaren ise yağışlı hava yerini tekrar sıcaklıklara bırakacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, İstanbul'un gece saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine gireceğini söyledi.

Kuzeyden gelecek yağışın güneydeki sıcak havanın etkisiyle kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağını dile getiren Macit, şöyle devam etti:

"Kentte cumartesi gün boyu aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Pazar günü sabah saatlerinden sonra yağışın etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Yağışlar cumartesi günü yerel olarak etkili olabilir. Özellikle Anadolu Yakası'nda yağışın etkili olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığı da 27-28 derece civarında olacak. Pazar günü sıcaklık tekrar yükselecek. Gelecek hafta boyunca da yağış beklenmiyor. Vatandaşlarımız ani yağışlara dikkat etsinler."

Etiketler : istanbul sıcak sağanak
Senfonik konser

Senfonik konser
Bayram İstanbul'da yaşanır

Bayram İstanbul'da yaşanır
Gözde'nin ‘Yansıma'sı

Gözde'nin ‘Yansıma'sı
'İllegal Aşk'ın Emel'i

'İllegal Aşk'ın Emel'i
Önce İstanbul sonra Prag

Önce İstanbul sonra Prag
Kadınların üzerinde güzellik baskısı var

Kadınların üzerinde güzellik baskısı var
Baba olmadığım için pişmanım

Baba olmadığım için pişmanım
200 milyon barajını geçti

200 milyon barajını geçti
İtalya tatiline vize engeli

İtalya tatiline vize engeli

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX