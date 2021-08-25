Sıcak hava dalgası yeniden geliyor
Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklığının yarından itibaren artarak, mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Öğle saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin bazı bölgelerinde hava sıcaklığı yarından itibaren artış gösterecek.
Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Günün en yüksek hava sıcaklığının, İstanbul'da 31-33, Ankara'da 34-37, İzmir'de 34-35, Samsun'da 29-31, Rize'de 28-31, Konya'da 34-36, Kayseri'de 36-39, Kahramanmaraş'ta 38-41, Erzurum'da 29-33, Elazığ'da 37-41, Diyarbakır'da 39-42, Gaziantep'te 36-40 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.
Gelecek hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (saat 11.00-16.00 arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
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