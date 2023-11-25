VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Anonim ve limited şirketlerin asgari sermaye tutarları yükseltildi
Bütçe dostu rotaları gezin
Sibergöz-7 Operasyonu'nda 52 şüpheli yakalandı
Akşener'in oğlu poşet poşet para dağıttı
Gazze'de 66 gazeteci öldürüldü
Bakterilerin de hafızası varmış
25 Kasım 2023 Cumartesi 08:26:00 - Güncelleme:25 Kasım 2023 Cumartesi 08:26:00

Sibergöz-7 Operasyonu'nda 52 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 10 ilde düzenlenen Sibergöz-7 Operasyonu'nda yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına karışan 52 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İzmir merkezli Balıkesir, Manisa, Eskişehir, Mardin, Mersin, Kocaeli, Bursa, Burdur ve Hakkari'de eş zamanlı Sibergöz-7 Operasyonu'nun düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarını işleyen 52 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, "Şüphelilerin, İzmir'de çalışan yerel bir gazeteciden bahse konu olan ve yasa dışı yollarla edinilen bilgiyi aldıkları, bu bilgileri oluşturdukları örgüte aktardıkları alt liglerde oynayan 2 futbolcunun da panel ve para yönetiminde görevli oldukları tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulduğunu aktaran Yerlikaya, operasyonu düzenleyen polisleri tebrik etti.

Yerlikaya, operasyon görüntülerini de paylaştı.

Etiketler : ali yerlikaya bahis oyunları şans oyunları operasyon
Eşi sayesinde 45 kilo verdi

Eşi sayesinde 45 kilo verdi
Dubai'den KKTC'ye

Dubai'den KKTC'ye
Duygu'ya Kenan'dan tam destek

Duygu'ya Kenan'dan tam destek
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi
Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca

Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca
Anne-kız oldular

Anne-kız oldular
Baba-kızın ilk pozu

Baba-kızın ilk pozu
11 konserlik Avrupa turnesi

11 konserlik Avrupa turnesi
‘Aşkın Olayım' korosu

‘Aşkın Olayım' korosu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX