Siber Yeteneklerin Büyük Mücadelesi TEKNOFEST Hack Karadeniz'de

Dünyanın dört bir yanından siber yeteneklerin kıyasıya mücadele edeceği Hack Karadeniz için başvurular başladı. Yarışmaya katılan ve ön seçim aşamasında başarılı olan hackerlar, farklı karmaşıklık seviyelerine sahip zorlukları içeren jeopardy tarzı bir CTF olan 2.ön seçim mücadelesine hak kazanacaklar. Lise ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve üniversite mezunu olan siber yeteneklerin başvuru yapabileceği Hack Karadeniz'de birinciye 75.000 TL, ikinciye 50.000 TL ve üçüncüye ise 25.000 TL ödül verilecek.

Zorlu mücadele 30 Ağustos-04 Eylül tarihlerinde Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenecek büyük final etabı ile son bulacak. Başvuruların 26 Haziran 2022 tarihinde sona ereceği Hack Karadeniz'e kayıtlar ve detaylı bilgiye www.teknofest.org adresi üzerinden ulaşılabilecek.