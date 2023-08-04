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04 Ağustos 2023 Cuma 10:53:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2023 Cuma 10:53:00

Siber suçlarla mücadele kapsamında 2 ayda 219 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlara yönelik 2 ayda yapılan operasyonlarda yakalanan 219 kişinin tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca son 60 günde siber suçlarla mücadeleye yönelik 168 operasyonda yapıldığını ve yakalananlardan 219'unun tutuklandığını belirtti.

Etiketler : ali yerlikaya suç operasyon gelir
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