Siber suçlarla mücadele kapsamında 2 ayda 219 kişi tutuklandı
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlara yönelik 2 ayda yapılan operasyonlarda yakalanan 219 kişinin tutuklandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca son 60 günde siber suçlarla mücadeleye yönelik 168 operasyonda yapıldığını ve yakalananlardan 219'unun tutuklandığını belirtti.
SON 60 GÜNDE;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 4, 2023
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca toplam:
1⃣6⃣8⃣ operasyon gerçekleşti. Bu operasyonlarda
2⃣1️⃣9️⃣ kişi tutuklandı.
❌Ödeme, bilişim ve bahis suçlarına karşı:
1⃣1⃣3⃣ operasyon gerçekleşti. Bu operasyonlarda
2⃣1️⃣9️⃣ kişi... pic.twitter.com/s0SLB5Hatp
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