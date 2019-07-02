Sevk tarihi nedir? Askerlik sevk tarihi 2019 başlangıç ve bitiş tarihi açıklandı mı? soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. 2019 Ağustos er celp dönemine ilişkin detaylar Ağustos'ta askere gidecek gençler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Askerlik celp yerleri asal.msb.gov.tr sayfasından yapılan duyuru ile açıklandı. Askerlik yeri sorgulaması yapacak gençler e Devlet üzerinden sorgulama işlemi yapabilecekler. Ağustos celp yerlerinin yayınlanmasının ardından sevk tarihi hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Askerlik sevk tarihi hakkında detayları sizler için derledik...

SEVK TARİHİ NEDİR?

Askerlik başvurusu yapan ya da askerlik çağında olan erkekler için düzenlenen belgelerde bulunan sevk başlangıç tarihi ifadesi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını belirtiyor. Sevk bitiş tarihi ise askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin son gününe işaret eder.

Askerlik çağı her erkeğin nüfus kayıtlarında yazılı olan yaşına göredir ve yirmi yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününden başlayarak kırk bir yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününde bitmek üzere en çok yirmi bir yıl sürer. Bu süre, Cumhurbaşkanı kararıyla beş yıla kadar uzatılabilir veya kısaltılabilir.

Türk vatandaşlığına sonradan alınanlar askerliklerini, vatandaşlığa alındıkları tarihteki yaş ve öğrenim durumlarına göre o yaştaki Türk vatandaşı yükümlüler gibi yaparlar. Bunlardan gelmiş oldukları ülkelerde askerlik yaptıklarını veya askerlik hizmetini yerine getirmiş sayıldıklarını belgeleyenler ile vatandaşlığa alındıkları yıl yirmi iki yaşında olanlar askerlik yapmış sayılırlar. Bunların askerlikleri, istekleri hâlinde vatandaşlığa alındıkları tarihten itibaren iki yıl süreyle ertelenir. Ertelemelerinin sona ereceği yıl yoklamaları yapılarak o yıl askerlik çağına giren doğumlularla işlem görürler. Bunlar, seferberlik hâlinde ihtiyaca göre askere sevk edilebilirler.

ASKERLİK SEV TARİHİ 2019 BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Birinci grupta sevk edilecek olanlar sevk belgelerini 02-19 Temmuz 2019 tarihleri arasında, ikinci grupta sevk edilecek olanlar sevk belgelerini 20 Ağustos - 05 Eylül 2019 tarihleri arasında alabilecekler.

E-DEVLET ASKERLİK SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Devlet askerlik sorgulama işlemleri https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapılabilecek. Askere gidecek olanların askerlik yerlerini öğrenebilmeleri için e-Devlet şifreleri olması gerekmektedir. e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan sonra açılan pencerede arama kısmına “Milli Savunma Bakanlığı” yazın ve ekrana yansıyan sekmeye tıklayın. Milli Savunma Bakanlığı kategorisinin altında 12 Ocak'tan itibaren askerlik yerinizi öğrenebilirsiniz.

AĞUSTOS 2019 ER CELBİNDE SİLAHALTINA ALINACAK YÜKÜMLÜLERE AİT DUYURU

1- Ağustos 2019 er celp döneminde silahaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2- Ağustos 2019 er celp döneminde;

a. 1999 doğumlu ve bunlarla işleme tabi er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi Ağustos 2019 olanlar,

b. Celp dönemi Ağustos 2019 olmadığı halde, Ağustos 2019 celp döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulunanlar,

c. Yasal nedenlerle askerlikleri ertelenenler ile sevkleri tehir edilenlerden, erteleme ve sevk tehir şartlarını kaybettiklerinden Ağustos 2019 er celp döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.

3- Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 02 Temmuz 2019 tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabileceklerdir.



4- Ağustos 2019 er celbinde sevke tabi yükümlülerden:

a. Birinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini;

(1) Askerlik şubelerinden 02 – 19 Temmuz 2019,

(2) E-devlet üzerinden 02 – 18 Temmuz 2019 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

b. İkinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini;

(1) Askerlik şubelerinden 20 Ağustos – 05 Eylül 2019,

(2) E-devlet üzerinden 20 Ağustos – 04 Eylül 2019 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

c. Sevk evrakını alan yükümlüler yol ve iaşe bedellerini nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle PTT iş yerlerinden veya PTT kart ile PTT matiklerden alabileceklerdir.

5- Ağustos 2019 er celbi 1’inci grupta sevke tabi olanlardan 19 Temmuz 2019 dahil, 2’nci grupta sevke tabi olanlardan 05 eylül 2019 dahil tarihine kadar sevk işlemini yaptırmayanlar ile yoklama kaçağı olup, yoklamasını müteakip 15 gün içerisinde sevk evrakını almayanlar, sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.

6- Bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.